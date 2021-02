Anthem’s toekomst mogelijk aan een zijden draadje?

Het kan deze week wel eens spannend worden wat betreft de toekomst van Anthem. Volgens een bericht van Bloomberg gaat EA namelijk besluiten of ze nog wel verder moeten gaan met de looter shooter van BioWare.

Vorig jaar maakte de ontwikkelaar nog bekend een kleine studio in Austin de taak te hebben gegeven om de game ‘opnieuw uit te vinden’. Dit zou ‘Anthem Next’ heten en sindsdien worden er wel wat kleine updates vrijgegeven, zoals de vernieuwde UI design, verbeterde loot en andere aanpassingen.

Het project heeft schijnbaar voldoende vooruitgang geboekt, want het is nu tijd voor EA om te beslissen of het team wil uitbreiden en verder wil gaan met de veranderingen, of de verliezen wil beperken en Anthem wil laten sterven. Volgens het rapport zullen de leidinggevenden van EA deze week een beslissing nemen.

Het huidige team bestaat uit ongeveer 30 mensen en er zouden uitbreidingen nodig zijn om hun inspanningen goed te kunnen realiseren en om nieuwe inhoud te creƫren bij de heruitgave van Anthem. Bronnen bij BioWare vertelden Bloomberg dat de grootte van het team minstens zou moeten verdrievoudigen.

EA staat natuurlijk niet te popelen om geld in dit project te dumpen als het Anthem niet te redden acht, vooral omdat BioWare op volle kracht vooruit is met twee andere projecten (een nieuwe Dragon Age en Mass Effect).