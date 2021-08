De aankomende animatiefilm The Witcher: Nightmare of the Wolf heeft een vandaag een kersverse trailer gekregen.



In de trailer zien we Vesimir in actie komen, wie we ook kennen van het derde Witcher-spel. De (in de film) jonge monsterjager moet zijn eigen angsten en demonen onder ogen zien, wilt hij een opkomend kwaad verslaan. The Witcher: Nightmare of the Wolf komt op 23 augustus uit op Netflix.