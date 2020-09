Animal Crossing New Horizons update brengt de Halloween-sfeer

Nintendo heeft een nieuwe update van Animal Crossing New Horizons onthuld. Deze staat in het teken van Halloween.

De game, die een waanzinnig succes is op de Nintendo Switch, bereidt zich met de update voor op Halloween. Zo verandert je eiland in een spookfestijn en kun je pompoenen planten, snoep kopen en alvast een outfit voor 31 oktober scoren.

Uiteindelijk zal op 30 oktober Jack, de tsaar van Halloween, je eiland bezoeken en is dit het hoofdevenement van de update. Verwacht wordt dat er in november nog een seizoensupdate zal komen die in het teken staat van de Kerstdagen.

De Halloween update voor Animal Crossing New Horizons zal vanaf 30 september gratis en voor niks te downloaden zijn.