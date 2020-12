Animal Crossing: New Horizons krijgt ook in 2021 nieuwe updates

Animal Crossing: New Horizons-fans hoeven voorlopig niet bang te zijn dat Nintendo de game niet meer ondersteunt. Voor 2021 staan er ook volop updates op de planning voor de game.

In een interview met Polygon heeft Nintendo Amerika president Doug Bowser laten weten dat er voor 2021 nog vele updates in het verschiet zijn.

De game presteerde volgens Bowser ‘boven verwachting’ en heeft veel te danken aan de door gebruikers gegenereerde inhoud, die de titel heeft geholpen een kernpubliek te behouden sinds de lancering in maart 2020.

Hierop zal de komende tijd ook op worden gefocust en Nintendo zal in de loop van het jaar meer informatie delen over deze updates. Volgens Bowser zijn er “twee mogelijke wegen” voor hoe het spel in de toekomst zal groeien en vooruitgaan. De ene wordt ge├»nformeerd door het “updateschema dat van de ontwikkelaars komt”, dat kan worden gevormd “rond seizoenen, […] rond evenementen, [en] rond verbeterde gameplay-functies”.

“De door gebruikers gegenereerde inhoud en het vermogen van mensen om daar op te leunen en die beschikbaar te maken en te delen met hun vrienden is wat de game uniek maakt. En dat gebeurt met geen enkele cadans. Dat is een voortdurende, constant veranderende en evoluerende omgeving waar mensen elkaars eilanden kunnen bezoeken en voordeel kunnen halen uit die door gebruikers gegenereerde inhoud, doordat ze deze naar hun eilanden kunnen brengen en delen, “

aldus Bowser.

“Dus ik denk dat dat een ander aspect is dat de betrokkenheid bij Animal Crossing in de loop van de tijd echt versterkt.”

Bowser concludeert dat Nintendo ‘zeker’ door zal gaan met het uitbrengen van updates waarmee gebruikers het komende jaar meer van hun eigen content kunnen maken. Elders in hetzelfde interview bagatelliseerde de Nintendo-baas de berichten over een Switch Pro-model en zei dat de Switch ‘halverwege zijn levencyclus’ is.