Animal Crossing: New Horizons krijgt deze week een nieuwe update

Animal Crossing: New Horizons-spelers kunnen overmorgen gratis nieuwe content voor hun game verwachten.

Spelers kunnen nieuwe seizoensitems en wekelijkse vuurwerkshows verwachten. Je moet ervoor zorgen dat je de nieuwste update van de game hebt gedownload om van de inhoud te kunnen genieten. Dat is overigens niet alles wat je kunt verwachten, aangezien Nintendo zegt dat er meer content in de planning staat.

Volgens het bedrijf is de aanvullende inhoud in ontwikkeling en staat gepland voor release later dit jaar. De meest recente update van de game vond plaats in juni met het Bug-Off-toernooi, een jaarlijks evenement. Hier leidt Flick het carnaval, dat op dezelfde manier werkt als CJ’s vistoernooien.

In plaats van driemaandelijks zoals het vistoernooi, vindt de Bug-Off een keer per maand plaats gedurende de zomer (tot en met september). De meest recente vond plaats op 24 juli en de volgende zal op 28 augustus live gaan.