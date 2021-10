Animal Crossing: New Horizons breidt horizon uit met gratis update en betaalde DLC op 5 november

Vandaag zijn er in een Animal Crossing: New Horizons Direct een hoop nieuwe toevoegingen en opties geïntroduceerd die het eilandleven van spelers nog meer verrijken.

Een aantal van deze nieuwe elementen voor Animal Crossing: New Horizons voor de systemen uit de Nintendo Switch-familie zal op 5 november worden toegevoegd via een gratis update.

Deze gratis update bevat onder andere populaire personages uit de Animal Crossing-serie zoals de gemoedelijke Brewster, die op de tweede verdieping van het museum een eigen café opent, en Kapp’n, die je met zijn boot naar andere eilanden brengt terwijl hij je toezingt met prachtige zeemansliederen; nieuwe winkels op het plein op Harvey-eiland, waaronder een winkeltje van Katrina de waarzegster. Spelers kunnen ook aan de slag gaan met koken en het verbouwen van groenten; en een hoop nieuwe aanpassingsmogelijkheden.

Naast deze gratis update toonde de video van vandaag ook de eerste info en beelden van Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise. In deze betaalde DLC kunnen spelers zich aansluiten bij Lottie en het team van het resortplanbureau. In hun nieuwe rol gaan spelers naar een prachtige archipel waar ze vakantiehuizen kunnen ontwerpen, eilandfaciliteiten – zoals een school en een restaurant – kunnen inrichten en nieuwe manieren kunnen ontdekken om hun creativiteit tot uiting te laten komen naarmate ze meer vakantiehuizen ontwerpen voor hun klanten. Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise wordt op 5 november uitgebracht en is verkrijgbaar voor een eenmalig bedrag van € 24,99.

De betaalde DLC is ook zonder extra kosten beschikbaar als onderdeel van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket, het nieuwe lidmaatschap van Nintendo Switch Online, dat alle voordelen bevat van het standaard Nintendo Switch Online-lidmaatschap, plus extra voordelen zoals toegang tot Nintendo 64- en SEGA Mega Drive-games. Leden kunnen de DLC zonder extra kosten downloaden en spelen zolang ze een actief lidmaatschap hebben. Een individueel lidmaatschap kost € 39,99 voor 12 maanden en een familielidmaatschap kost € 69,99 voor 12 maanden.

Ga naar het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland om de gehele Animal Crossing: New Horizons Direct te bekijken.

De gratis update bevat nieuwe faciliteiten, personages en diensten voor de speler, evenals nieuwe gameplay-mechanieken.

Dit is een greep uit de functies en activiteiten die vanaf 5 november beschikbaar zullen zijn:

• Brewster opent De Til: Het museum krijgt iets nieuws… De Til, een nieuw café waar spelers kunnen ontspannen en kunnen genieten van een heerlijk kopje koffie, zal worden geopend door de gemoedelijke Brewster nadat spelers een bepaald klusje klaren voor museumdirecteur Blathers. Hier kun je ook andere eilandbewoners tegenkomen. Als je de amiibo-telefoon in het café gebruikt, kun je andere personages uitnodigen met compatibele amiibo-kaarten. Als je wilt, kun je zelfs vrienden uitnodigen*** op je eiland en met ze naar De Til gaan om samen te genieten van een lekkere kop koffie.

• Maak een boottochtje met Kapp’n: Kapp’n hangt rond bij de pier en brengt je met zijn boot graag naar een van de verre eilanden. Alleen al vanwege zijn prachtige zeemansliederen is een boottochtje met Kapp’n de moeite waard. Mogelijk zet je daarna voet op eilanden met bijzondere flora die je nog nooit eerder hebt gezien, of eilanden met andere seizoenen en tijden van de dag. Welke mysteries staan je te wachten?

• Graaf gyroids op: Tot dusver kon je fossielen opgraven uit de grond en nu kun je ook gyroids vinden. Elke gyroid maakt unieke geluiden. Je kunt ze ook aanpassen zodat ze passen bij de omgeving waarin je ze plaatst.

• Winkelen op de open markt op Harvey-eiland: Harvey-eiland wordt gerenoveerd. Met een beetje hulp van Harriet wil Harvey winkeliers naar het eiland trekken zodat er een bruisend winkelplein ontstaat. Doneer klingels om jouw steentje bij te dragen! Bekende bezoekers van je eiland, zoals Redd, Saharah en Kicks, zullen hier een winkeltje openen, en in de winkel van Reese en Cyrus kun je terecht voor meubelaanpassingen die je op werkbanken niet kunt doen. Katrina vertelt je in haar winkel wat de dag voor jou in petto heeft. Harriet kan je zelfs een paar nieuwe haarstijlen leren!

• Kokkerellen: Binnenkort kun je met doe-het-zelfplannen ook koken. Nadat je op het eiland je eigen groentes hebt verbouwd, zoals tomaten, tarwe, suikerriet, aardappels en wortels, kun je je oogst en andere ingrediënten gebruiken om een heerlijk diner te serveren. Eet smakelijk!

• Nog meer te doen op het eiland: Nook, Inc. biedt spelers die van het eilandleven genieten, nog meer diensten aan. Zo kun je deelnemen aan groepsgymnastiek op het plein en kun je thuis meer opslagplek krijgen voor je spullen. Ook kan de woordvoerder van het eiland verordeningen uitvaardigen, zoals eentje waarmee onkruid minder snel groeit of eentje waarmee alle bewoners ‘s ochtends al vroeg uit de veren zullen zijn. Kortom, er zullen nog meer opties beschikbaar zijn voor spelers, zodat ze hun eiland helemaal aan hun eigen lifestyle kunnen aanpassen.

Naast deze elementen die zijn inbegrepen in de gratis update, kunnen spelers ook overwegen om hun eilandleven uit te breiden met de betaalde DLC Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise DLC.

In deze uitbreiding gaan spelers aan de slag in het team van het resortplanbureau. Ze krijgen de mogelijkheid om voor personages vakantiehuizen te ontwerpen, zodat allerlei vakantiegangers kunnen genieten van een verblijf in een van jouw ontwerpen. Laten we eens kijken naar wat spelers kunnen verwachten met deze nieuwe add-on, die vanaf 5 november beschikbaar is:

• Werk samen met Lottie als lid van het resortplanbureauteam: Klanten met uiteenlopende wensen voor hun vakantiehuis komen naar een nieuw gebied dat bestaat uit allerlei kleine eilandjes. Daar bevindt zich ook het team van het resortplanbureau. Maak een praatje met je klanten, luister goed naar hun wensen voor hun vakantiehuis en laat hun dromen werkelijkheid worden!

• Ontwerp de ideale vakantiehuizen: Nadat je hebt bepaald waar het vakantiehuis van een klant moet komen te staan, kun je het interieur gaan inrichten. Eerst moet je meubels plaatsen die de klant graag wil hebben. Naarmate je meer huizen ontwerpt, zul je ook meer ontwerptechnieken leren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van afscheidingsmuren en pilaren om de ruimte op te delen, het neerzetten van blokken, het toevoegen van sfeerverlichting en omgevingsgeluiden om de ambiance te versterken, en meer. Het thema van een vakantiehuis hangt af van de wensen van de klant, en reken er maar op dat er vele personages zullen zijn die van jouw expertise gebruik willen maken. Ook kun je de buitenruimte van het vakantiehuis versieren.

• Herinrichten en huisgenoten in een vakantiehuis: Je krijgt gaandeweg steeds meer meubels tot je beschikking en je kunt steeds meer suggesties doen. Stel bijvoorbeeld voor om de vakantiehuizen van klanten die je al hebt geholpen, anders in te richten, of vraag zelfs of twee klanten het leuk zouden vinden om een vakantiehuis te delen als huisgenoten.

• Ontwerp faciliteiten: Op het eiland waar Lotties team van het resortplanbureau is gesitueerd, bevinden zich diverse leegstaande gebouwen. Lottie wil dit eiland wat meer jeu geven en daar kun jij bij helpen. Ontwerp allerlei faciliteiten, zoals een school, een restaurant en een café.

• Laat je inspireren door het Netwerk van Wonderlijke Woningen: Maak foto’s van de vakantiehuizen die jij hebt ontworpen en sla ze op in je catalogus, die je vervolgens kunt bekijken via de in-game app Netwerk voor Wonderlijke Woningen (NWW) op je NookPhone. Via deze app kun je de showroom openen om ontwerpen te bekijken van spelers van over de hele wereld die hun creaties online hebben gedeeld****. Volg ontwerpers die je leuk vindt en gebruik hun werk als inspiratiebron voor je eigen creaties.

• Gebruik amiibo om meer klanten uit te nodigen: Normaal gesproken is het je taak om zelf op zoek te gaan naar potentiële klanten die een vakantiehuis zouden willen hebben, maar… als je de huidige amiibo uit de Animal Crossing-serie gebruikt, kun je specifieke personages uitnodigen voor een gesprek over hun ideale vakantiehuis. Met amiibo kun je zelfs de vakantiehuisjes ontwerpen van drukke individuen als Isabelle en Timmy en Tommy!

• Gebruik je vergaarde kennis ook op je eigen eiland: Technieken die je hebt geleerd tijdens je werkzaamheden voor het resortplanbureau, kun je ook op je eigen eiland toepassen. Misschien is dit de uitgelezen kans om je eigen huis eens flink op te knappen. En als je eilandbewoners souvenirchocolaatjes van het resortplanbureau geeft als cadeautje, kun je hun interesse wekken in wat de eilandengroep en de vakantiehuizen te bieden hebben. Wanneer je bent uitgegroeid tot een ervaren ontwerper, mag je uiteindelijk zelfs suggesties doen voor de inrichting van huizen van bewoners op je eigen eiland!

En dat is nog niet alles: om nog meer uit het eilandleven te halen zijn er vanaf 5 november nieuwe Animal Crossing-amiibo-kaarten (vijfde serie) verkrijgbaar bij bepaalde verkooppunten, waardoor de line-up van amiibo-kaarten nog meer wordt uitgebreid. Pakjes amiibo-kaarten zijn los te koop en bevatten 3 kaarten. Je kunt deze kleurrijke amiibo-kaarten gebruiken in Animal Crossing: New Horizons. De vijfde serie bestaat uit 48 personages, inclusief personages die nog nooit op een amiibo-kaart hebben gestaan, evenals gloednieuwe.

De NookLink-dienst in de Nintendo Switch Online-app krijgt op 5 november ook een update, waarmee meer voorwerpen worden toegevoegd die je kunt krijgen door Nook-punten in te wisselen. Daarnaast is er de eilandkrant, zodat je elke dag kunt lezen wat er op het eiland gaande is. Spelers kunnen met hun smartapparaat ook tips krijgen voor het eilandleven met de app Eilandtips en het Netwerk voor Wonderlijke Woningen bekijken.

Met twee enorme updates die op 5 november arriveren, waaronder de laatste grote gratis update naar versie 2.0 en de betaalde DLC Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, kunnen spelers nog lang blijven genieten van het eilandleven.