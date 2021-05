Ancestors: The Humankind Odyssey passeert de 1 miljoen verkopen

Open-wereld survival game Ancestors: The Humankind Odyssey heeft recentelijk de 1 miljoen verkopen gepasseerd. Ontwikkelaar Panache Digital Games viert dit met een speciale video.

De game kwam in augustus 2019 uit. Hoewel het niet de meest positieve recensies kreeg, hebben er duidelijk toch veel mensen van kunnen genieten. De video die Panache heeft gemaakt is gevuld met let’s play fragmenten van mensen die aparte momenten in de game beleven. Het gaat hier om fragmenten van over de hele wereld. De game is te vinden op de PS4, Xbox One en PC.