Amy Hennig werkt met Skydance New Media aan een Marvel game

Uncharted schrijfster Amy Hennig en EA veteraan Julian Beak hebben met hun nieuwe studio Skydance New Media een deal met Marvel weten te fixen.

Hennig is al enige tijd een beetje op de achtergrond geraakt. Helemaal doordat haar Star Wars-game bij EA op de plank belandde en de studio vervolgens ook werd gesloten. Vervolgens heeft Hennig ook nog bij Google Stadia gewerkt, maar ook daar was voor haar geen toekomst.

Inmiddels werkt ze samen met Julian Beak bij het redelijk recent opgerichte Skyward New Media, wat onderdeel is van Skydance Media. Laatstgenoemde laat in een persbericht weten dat de studio samen met Marvel Entertainment werkt aan een verhaalgedreven AAA actie-avonturengame. Deze zal een compleet origineel verhaal en kijk op het Marvel universum bevatten.

“Ik kan me geen betere partner dan Marvel voorstellen voor onze eerste game”, zegt Amy Hennig, president van Skydance New Media. “Het Marvel Universum belichaamt alle actie, mysterie en spanning van het pulpavontuurgenre waar ik dol op ben en leent zich perfect voor een interactieve ervaring”

“Het is een eer om een ​​origineel verhaal te kunnen vertellen met alle menselijkheid, complexiteit en humor die Marvel-personages zo duurzaam maakt en om onze spelers in staat te stellen deze helden waar ze van houden te belichamen.”

“Amy legt al tientallen jaren de lat voor verhalende avonturengames en we zijn blij om samen te werken met het getalenteerde en ervaren New Media-team van Skydance”, zegt Jay Ong, EVP en hoofd van Marvel Games. “Hun ambitie en visie voor het maken van innovatieve entertainment met behulp van geliefde Marvel IP was duidelijk vanaf onze eerste ontmoeting.”

“We zijn enorm enthousiast om binnen het Marvel-universum te werken om een eigen verhaal te creëren”, aldus Beak, EVP en GM. “Jay en zijn team bij Marvel Games helpen ons de best denkbare ervaringen te maken.”

Hennig en Beak hebben verschillende ontwikkelaars met tientallen jaren AAA-ervaring in actie- en avontuurgames ingeschakeld om aan de titel te werken. De studio werkt ook samen met een team van creatieve adviseurs uit de wereld van film, televisie en strips.

Het doel van de studio is om “high-fidelity, rijkelijk interactieve ervaringen” te ontwikkelen voor zowel traditionele spelplatforms als streamingdiensten. Meer informatie over de Marvel-game zal worden gedeeld “wanneer de tijd rijp is”.