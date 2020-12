Among Us Xbox versie komt volgend jaar naar Game Pass

Among Us is gelanceerd op Xbox Game Pass voor pc en komt in 2021 uit op Xbox Game Pass voor consoles.

Among Us komt volgend jaar uit op Xbox. Dit kondigde de console gigant aan in een Xbox Blog. Als je een abonnee bent van Xbox Game Pass Ultimate kan je de game nu spelen op pc, echter zullen console eigenaren moeten wachten tot de game lanceert in 2021.

Na de aankondiging via de kanalen van Xbox hield ontwikkelaar Innersloth zijn eigen aankondiging. Er is verder niks bekend over de specifieke release datum van Among Us op de Xbox consoles. De ontwikkelaar laat alleen weten dat de game ‘in 2021 op Xbox consoles uitkomt’.

Het is aannemelijk dat de game speelbaar zal zijn op de Xbox Series X/S en de Xbox One.

“Xbox, we kunnen niet wachten tot jullie bij ons aansluiten als bemanningsleden. Jullie kunnen onze hand vasthouden wanneer we samen Electrical ingaan.” Aldus een tweet van de ontwikkelaar.

Als je geen Xbox speler bent kan je nog steeds de game spelen die de harten en zielen van miljoenen gamers verovert heeft afgelopen jaar: de game lanceerde 15 december namelijk op de Nintendo Switch.