Among Us was het meest gedownloade spel van 2020

Het razend populaire Among Us blijkt het meest gedownloade spel op zowel iOS als Android.

Among Us werd in 2020 meer dan 264 miljoen keer gedownload, verdeeld over iOS en Android. Wat het nog meer bijzonder maakt is dat het spel al in 2018 werd uitgebracht, maar pas vorig jaar in de schijnwerper kwam te staan door Twitch streamers en YouTubers. Het enige spel dat ook maar enigszins in de buurt kwam was Subway Surfers, met een totale download van 227 miljoen.

Heb jij Among Us al een keer gespeeld? Wat vond jij ervan?