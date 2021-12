Among Us, Mortal Kombat 11 en meer komen naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft onthuld welke laatste games van dit jaar nog naar Xbox Game Pass zullen komen. Daar zitten onder andere The Gunk, Among Us en Mortal Kombat 11 bij.

In totaal zullen er tussen nu en 1 januari nog 11 games naar de service van Microsoft komen. De volledige lijst is als volgt:

Among Us (Cloud)

Ben 10: Power Trip

Broken Age

Firewatch

The Gunk

Lake

Mortal Kombat 11

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Race With Ryan

Transformers: Battlegrounds

Wonder Labyrinth

Van al deze games zal alleen Among Us niet naar de PC en console komen, maar de overige 10 indie games wel. Xbox Game Pass lijkt dit jaar weer een hele boel nieuwe abonnees te benaderen, want zelfs Sony schijnt bezig te zijn met een concurrent op de service!