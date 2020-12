Among Us later vandaag voor de Switch beschikbaar

Tijdens een Nintendo Direct, speciaal voor indie-games, kwam aan het einde de leuke aankondiging dat Among Us per later vandaag, ook op de Switch speelbaar zal zijn.

Tevens zal deze versie ook over Cross-play beschikken, zodat je direct met je makkers op andere platformen kunt spelen. Mocht het allemaal nog niet interessant genoeg zijn; Among Us krijgt ook een nieuw level, namelijk Airship. Check hieronder de aankondiging van dit nieuwe level.

Ook zal de game binnenkort naar de Xbox Game Pass voor PC komen. Dus mocht je net als wij thuis zitten met kerst, is dit een leuke manier om toch je familie even goed op de kast te jagen door ze voor van alles te beschuldigen!