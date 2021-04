Among Us krijgt PS4- en PS5-versie

Ontwikkelaar Innersloth heeft aangegeven dat Among Us wordt uitgebracht voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de game zou worden uitgebracht op de Xbox Series en Xbox One, maar nu krijgen ook de consoles van Sony een eigen versie. Bij de PlayStation-versie komt er ook een uniek Ratchet and Clank skin, hoed en pet. Tevens zal ook deze editie crossplay krijgen, zodat je ook kan spelen met spelers op andere platforms.

Among Us werd in 2018 uitgebracht voor Android en iOS, maar werd vorig jaar immens populair door verschillende YouTubers. In dit spel zijn er één of meerdere moordenaars aan boord van een ruimteschip, die zich voordoen als normale crewleden. Het is aan de rest om uit te vogelen wie de moordenaars zijn, zodat je ze een fijne wandeling in de ruimte kan geven.