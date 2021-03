Among Us krijgt eind deze maand een nieuwe map

Het immens populaire Among Us – het moderne Weerwolven van Wakkerdam – krijgt vanaf 31 maart een nieuwe map: The Airship.

Ontwikkelaar Innersloth heeft dit laten weten via een Tweet:

MARCH 31 #TheAirship is coming.

this NEW map is our biggest one yet, including:

• all new tasks

• different starting rooms

• preliminary account system

• more!!!

wake up ur crew it’s almost time to eject impostors

️ Dev log: https://t.co/bWP008pKmr pic.twitter.com/ZcTZFjsu3n

— Among Us ✨ New map – MARCH 31 (@AmongUsGame) March 18, 2021