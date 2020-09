Among Us al 100 miljoen keer gedownload

Steeds vaker zien we indie-developers die enorm populaire games uit de mouw toveren. Vrij recent zagen we nog het populaire Fall Guys in populariteit steigen, nu heeft Among Us de kroon in handen.

Het gaat om spelers van zowel de PC als de mobiele versie van de game. Tevens werd er bekend gemaakt dat Among Us op z’n piek 3,8 miljoen gelijktijdige spelers had, en dagelijks zo’n 60 miljoen spelers. Een bizarre hoeveelheid als je het mij vraagt.

Naast de Among US zag ook Discord een enorme stijging in downloads. Analist Apptopia ziet een samenhang. In het spel kun je wel met elkaar praten, maar om uiteindelijk niet weg te geven wie de dader is is het wijs om je mond even te houden. Dus wat doen veel mensen? Ze gaan met elkaar aan de babbel via Discord. Sinds 5 september is Discord bijna een miljoen keer meer gedownload dan gebruikelijk.

In Among Us heb je de taak om een ruimteschip draaiende te houden. Er is echter een verrader onder de bemanningsleden die er op uit is om iedereen om te leggen. Het is aan jullie om te achterhalen wie de schurk is. Het lijkt een beetje op het populaire kaartspel Weerwolven van Wakkerdam, waarin weerwolven het dorpje ‘overnemen’ en je moet samenwerken om te achterhalen wie dit zijn.

Among Us is gratis op mobiel verkrijgbaar en voor 2,99 op de PC. Een release voor overige platformen is er nog niet. De game kwam in 2018 al uitgekomen en tot voor kort was het vrij onbekend.