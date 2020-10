Nieuwe amiibo’s voor Banjo-Kazooie, Terry Bogard en Byleth

Amiibo-verzamelaars opgelet, want er komen drie gloednieuwe figuren aan voor Super Smash Bros. Ultimate. De verzamelobjecten zijn afgelopen weekend onthuld, net als de releaseperiode.

Smash-chief Masahiro Sakuaria onthulde de nieuwe Amiibo voor Banjo-Kazooie, Fatal Fury’s Terry Bogard en Fire Emblems Byleth afgelopen weekend. Hij toonde toen namelijk de personages van Minecraft, die later deze maand verschijnen in Super Smash Bros. Ultimate.

These three #SmashBros #amiibo will be released in 2021! pic.twitter.com/jc0RoZld37

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 3, 2020