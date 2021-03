Xbox speelt handig in op de komst van de Marvel-serie The Falcon and the Winter Soldier. In een reclame voor Xbox Game Pass (dat één maand gratis toegang geeft tot de streamingsservice van Disney) wordt overigens ook de identiteit van Noobmaster69 onthuld.

De serie is de tweede die deel maakt van het Marvel Cinematic Universe en daarin volgen we het verhaal van Falcon (Sam Wilson) en the Winter Soldier (Bucky) na de gebeurtenissen van Avengers Endgame. De reclame van Microsoft speelt daar goed op in door voor de fanatieke fans de indetiteit van Noobmaster69 te onthullen.

Voor degene die niet weten wie dat is, dit is de accountnaam van een gamer die in Avengers Endgame het Thor in Fortnite flink lastig weet te maken. In de reclame wordt bekend dat de neef van de verkoper de naam gebruikt om online mee te kunnen gamen.

You don’t need a Vibranium shield to be a hero. Admittedly, it does help.

Explore @XboxGamePass on Xbox #SeriesX and #SeriesS then stream #TheFalconAndTheWinterSoldier to unlock your inner hero starting March 19 on Disney+: https://t.co/qpAS5V068A pic.twitter.com/1YEspmRYrk

— Xbox (@Xbox) March 15, 2021