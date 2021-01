AMD heeft een aantal minder leuke voorspellingen gedaan over hoe lang het tekort aan hardware voor technologie van de nieuwe generatie zal duren.

Het bedrijf, dat de afgelopen 12 maanden recordverkopen rapporteerde, merkt op dat de tekorten aan veelgevraagde chips zullen aanhouden tot ten minste de eerste helft van 2021. Ondanks getuige te zijn geweest van ‘een sterke stijging van de inkomsten’ in zijn bedrijf in het afgelopen jaar was, zei AMD-president en CEO Lisa Su dat De totale vraag overtrof de planning van het bedrijf.

Su, in reactie op een investeerder die vroeg naar de rol van de Covid-19-pandemie bij het beperken van de leveringscapaciteit van het bedrijf, merkte op dat er in de tweede helft van 2021 ‘extra capaciteit’ is die hopelijk zou moeten helpen, hoewel chiptekorten in de eerste helft van 2021 zijn te verwachten.

“En dus zien we wat krapte tijdens de eerste helft van het jaar, maar er is extra capaciteit in de tweede helft”, legde Su uit tijdens de briefing.

“En wat betreft hoe we over deze dingen denken (dus voor onze jaargids), hebben we zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde goed zicht. En dat was de basis voor de begeleiding door de bedrijven heen.

“

Su merkt wel op dat de meeste beperkingen van toepassing zijn op de onderkant van de pc-markt en consoles als het meest getroffen gebied, wat betekent dat meer premiumproducten (als alles goed gaat) gemakkelijker verkrijgbaar zouden moeten zijn in de detailhandel.

We hoorden vorig jaar dat de productie van de Xbox Series-consoles later begon dan de productie van PS5, omdat Microsoft specifieke AMD-technologie wilde in de nieuwe hardware-chip.

Microsoft heeft niet gespecificeerd wat voor soort technologie deze vertraging nodig maakte, maar dichter bij de lancering van de Xbox Series consoles zei het bedrijf dat hun next-gen consoles de enige zullen zijn die volledig zullen profiteren van de RDNA 2-architectuur, en dat is iets Sony heeft nooit iets gezegd over de PlayStation 5 (ondanks dat beide een groot deel van AMD’s RDNA 2-technologie delen).