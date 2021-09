Amazon’s New World lanceert vandaag

De nieuwste MMO die ons leven gaat opslurpen komt vandaag uit voor de PC; New World. Oorspronkelijk gepland voor mei 2020, Amazon Games had toch nog wat extra tijd nodig, een aantal extra alpha’s en bèta’s, maar nu is het echt zover.



Eind augstus werd de game opnieuw uitgesteld, een laatste keer, naar 28 september. New World lanceert vandaag globaal. In ieder geval de Europese servers, gedurende de dag komen ook de andere regio’s langzaam maar zeker op gang. Op het moment van schrijven staan er al wachtrijen van ruim 9000 man, op de drukkere servers in ieder geval, om in te kunnen loggen.

New World gooit het een beetje over een andere boeg. waar craften in andere MMO’s belangrijk is, is het New World leidend. Je gaat, zoals de titel doet vermoeden, een nieuwe wereld opbouwen waar je bent aangespoeld na een storm op zee. Het vechten gaat ook iets anders; je vult niet je skillbar met twintig skills om ze een voor een op de juiste volgorde te gebruiken, maar gaat aan de slag met verschillende wapens. Op basis daarvan, en hoe handig je met wapens wordt, krijg je nieuwe skills.

Check hieronder een handige video voor een kleine impressie wat het precies is. Gaan jullie deze nieuwe MMO spelen of laat je deze mooi links liggen? We horen het graag!