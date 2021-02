Amazon stelt MMO New World voor de derde keer uit

Amazon heeft laten weten dat de MMO New World wederom is uitgesteld en nu voor 31 augustus in de planning staat.

De game stond oorspronkelijk gepland voor 25 augustus vorig jaar, maar werd eerst uitgesteld naar de lente van 2021. Echter blijkt dit ook niet haalbaar te zijn.

In een update laat de ontwikkelaar het volgende weten:

“We hebben hard gewerkt aan aantrekkelijke eindgame-functies die volgens ons belangrijk zijn om op te nemen bij de lancering. Deze functies zijn niet klaar voor de lente die we hadden gecommuniceerd. Met dat in gedachten zullen we New World op 31 augustus 2021 uitbrengen. Met deze extra tijd kunnen we deze substantiële verbeteringen toevoegen terwijl we het hele spel polijsten en verfijnen voordat we de kust van Aeternum openen voor de wereld. “

Het team zal de komende maanden doorgaan met de alfa en testen uitbreiden door op 30 maart EU-servers op te zetten. Een gesloten bèta begint op 20 juli en als je New World vooraf hebt besteld, heb je toegang tot de tester. Daarin kun je nieuwe functies verwachten, zoals expedities voor vijf spelers, 20v20-gevechten genaamd Outpost Rush en het nieuwe gebied Ebonscale Reach, een nieuwe endgame zone in Aeternum.