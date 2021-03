Amazon heeft hun vierde game studio geopend en heeft daar enkele voormalig ontwikkelaars van Rainbow Six Siege weten te strikken.

Amazon heeft vandaag laten weten dat ze een nieuwe studio in het Canadese Montreal heeft geopend. Het team wordt geleidt door Luc Bouchard, Alexandre Remy, Xavier Marquis en Romain Rimokh en zal focussen op originele AAA-games.

Bouchard, Remy, Marquis en Rimokh moeten bekend voorkomen voor spelers van Rainbow Six Siege, aangezien zij jarenlang ‘het gezicht’ van de game zijn. Marquis en Remy verlieten de game om bij een ander project van Ubisoft verder te gaan, maar zijn blijkbaar toch overgestapt naar Amazon.

Het is niet duidelijk wanneer ze de Franse uitgever definitief de rug hebben toegekeerd, maar deze vier zijn wel degene die de leiding zullen nemen over de nieuwe studio. Luc Bouchard doet dat in de vorm van productiebaas, Xavier Marquis als creative director, Alexandre Remy als baas van het product en Romain Rimokh als content director.

De aankondiging van vandaag bevat ook een aantal hints naar wat voor soort game de nieuwe studio gaat ontwikkelen. Zo is er bevestigd dat het om een multiplayer game gaat van een nieuw IP dat een ‘unieke ervaring’ zal brengen. Amazon Montreal voegt zich toe aan de Seattle, Orange County en San Diego studios van Amazon. Deze vier studio’s krijgen de taak om videogames weer ‘leuk’ te maken.