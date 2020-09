Amazon onthult gamestreamingdienst Luna aan

Er gingen al tijden geruchten de ronde dat ook Amazon zich in de gamestreamingsservice gaat mengen. Met Luna gaan het bedrijf in ieder geval een poging doen.

de gamestreamingdienst werd tijdens een eigen hardware-event aangekondigd en zal vooralsnog als Project Tempo door het leven gaan.

De service zal dan ook, niet geheel verrassend, Twitch-integratie hebben (immers is Amazon de eigenaar van Twitch). Het wordt hierdoor mogelijk vanuit een livestream direct een game te spelen. Bovendien heeft de ecommerce-gigant al ervaring met streamen met Amazon Prime. Wat dat betreft heeft het bedrijf al genoeg ervaring met zowel gaming als clouddiensten.

Amazon Luna zal overigens in eerste instantie naar de pc, Mac Fire TV, iPhone en iPad komen. Later dit jaar zal de dienst ook naar Android komen.

prijskaartje en games

Luna zal, in tegenstelling tot Google Stadia, een maandelijks bedrag vragen, waarvoor je toegang krijgt tot 100 games. Je zult dus niet nog eens een extra bedrag neer moeten leggen om deze games te kunnen spelen. Het maandelijkse bedrag ligt nu op 6 dollar, maar dit zal ongetwijfeld nog veranderen.

Control, Resident Evil 7, GRID, Yooka-Laylee and The Impossible Lair en Brothers: Tales of Two Sons maken in ieder geval deel uit van de games. Daarnaast is Amazon ook een samenwerking met Ubisoft aangegaan, waardoor games als Assassin’s Creed Valhalla en Watch Dogs Legion ook naar de service zullen komen.

Het bedrijf heeft overigens (nog) geen exclusives, maar New World (de MMO waar al enige tijd over gesproken word) zal ook op de dienst verschijnen. Deze game werd in eerste instantie alleen voor de pc aangekondigd.

Ook kun je een special controller voor Luna kopen voor nog geen vijf tientjes. Deze controller werkt op Bluetooth en heeft een Alex-integratie.

Het addertje onder het gras

Het enige nadeel voor ons is dat de service vooralsnog alleen naar de VS komt. De Amerikanen kunnen op dit moment early access aanvragen. Zodra we horen over een Europese release laten we jullie dat uiteraard weten!