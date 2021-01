Alle toekomstige Star Wars-games zullen onder Lucasfilm Games merk worden uitgebracht

De toekomstige Star Wars games worden onder een merknaam uit een tijdperk heel lang geleden op de markt gebracht.

In een verklaring op StarWars.com laat Disney weten dat ‘Lucasfilm Games nu de officiële identiteit voor alle gametitels van Lucasfilm is’. Het is overigens dezelfde naam die tot 1990 voor deze games gebruikt werd, tot het een naamsverandering kreeg.

In de verklaring wordt opgemerkt dat Lucasfilm Games ‘een naam is die de rijke catalogus van videogames van het bedrijf en zijn blik op de toekomst omvat’, zal nabootsen wat we in het verleden hebben gezien als Xbox Game Studios en PlayStation Studios, en verschillende ontwikkelaars samen onder één duidelijke merkidentiteit.

EA, dat tot in ieder geval 2023 de rechten van het IP in handen heeft, bracht de laatste jaren games als Star Wars Jedi: Fallen Order en Star Wars Squadrons uit. Wat deze aankondiging betekent met betrekking tot EA’s betrokkenheid bij het publiceren van Star Wars-games valt nog te bezien.

In een video heeft Disney een overzicht van allerlei Star Wars-games en add-ons vrijgegeven, daarin zien we onder andere The Sims 4: Journey to Batuu, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (Raven Software), Star Wars: The Old Republic de revue passeren.



Hoewel we geen nieuwe titels of teasers in de aankondiging zagen, kregen we wel een paar links voorgeschoteld. Lucasfilm Games is te vinden op zowel Facebook als Twitter. Het bedrijf zegt dat deze pagina’s ‘het laatste nieuws en directer aan fans zullen bezorgen’.