Alle THQ Nordic aankondigingen op een rijtje

THQ Nordic heeft ten ere van hun 10 jarige bestaan een showcase gehouden en daarin werden een aantal games onthuld. Zo zagen we MX vs ATV Legends, Elix 2 en nog veel meer. We hebben alles voor jullie op een rijtje gezet.

De showcase begon met de onthulling van Outcast 2: A New Beginning, waar we ook wat alpha gameplay van kregen te zien.

De tweede game die getoond werd, was Expedition Rome, een turn-based RPG waarvan nieuw beeldmateriaal getoond werd.

Ook werd er een sequel op ELEX aangekondigd en uiteraard kregen we in een trailer alvast wat van het verhaal voorgeschoteld.

MX vs ATV Legends is een gloednieuwe cross-game, waarin jij kunt uitgroeien tot de koning van de sport. De trailer ziet er in ieder geval spectaculair uit.

In Superpower 3 ligt het lot van de wereld letterlijk in jouw handen. In de game ben jij namelijk degene die de regels bepaald en kunt dit met of tegen andere spelers doen.

Dan was er nog een derde game van een serie, namelijk Jagged Alliance 3. Het is een turn-based tactische RPG dat in ontwikkeling is voor de PC.

Ook de gele spons was van de partij met een nieuwe game. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake is een gloednieuwe 3D platformer van dezelfde maker als de Battle for Bikini Bottom remake