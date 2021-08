Alle Nintendo Indie World aankondigingen op een rijtje

Nintendo hield vanavond een nieuwe Indie World en daar werden weer een hoop Indie games voor de Nintendo Switch getoond.

In een nieuwe Indie World-presentatie heeft Nintendo een brede selectie aan nieuwe games getoond die naar de Nintendo Switch komen, en allemaal worden gemaakt door onafhankelijke uitgever- en ontwikkelaar partners van over de hele wereld. De presentatie bevatte zeven games die later vandaag worden uitgebracht, waaronder Axiom Verge 2, alsook andere hoogtepunten, zoals de aankondiging dat Eastward op 16 september als tijdelijke console-exclusive wordt uitgebracht op de Nintendo Switch, en dat pre-orders voor die game vanaf vandaag mogelijk zijn in de Nintendo eShop.

Andere games die in de presentatie aan bod kwamen, waren Bomb Rush Cyberfunk, een graffiti-actie-avontuur van Team Reptile; Loop Hero, een innovatieve kaarten-RPG van Four Quarters en Devolver Digital; Metal Slug Tactics, een variant op de Metal Slug-franchise van Leikir Studios en Dotemu; Necrobarista: Laatste Ronde, een door Route 59 en Coconut Island Games ontwikkeld visueel verhaal in animestijl over koffie en de dood; en Shovel Knight: Pocket Dungeon, een puzzel-actie-avontuur van Vine en Yacht Club Games.

Naast Axiom Verge 2 en Eastward werd in de Indie World ook van een aantal andere games bekendgemaakt wanneer ze worden uitgebracht: Garden Story van Picogram/Rose City Games en Boyfriend Dungeon van Kitfox Games verschijnen later vandaag voor de Nintendo Switch.

Hieronder volgt gedetailleerde informatie over de gepresenteerde games:

• Bomb Rush Cyberfunk van Team Reptile: In dit graffiti-actie-avontuur moeten spelers grinden, sprayen en combo’s aaneenrijgen om zich te kronen tot All City King, een van de beste graffiti-artiesten in een bruisende metropool. Daarnaast kunnen ze hun team uitbreiden met extra speelbare personages en gebruikmaken van het intuïtieve tricksysteem om door de stad te bewegen. Dat alles gebeurt onder begeleiding van beats van getalenteerde artiesten, waaronder Hideki Naganuma. Bomb Rush Cyberfunk arriveert in 2022 als tijdelijke console-exclusive op de Nintendo Switch.

• TOEM van Something We Made: Een ontspannende, handgetekende avonturengame waarin spelers op een prachtige expeditie gaan en hun fotografische oog gebruiken om de mysteries van de gelijknamige TOEM te ontrafelen. Spelers kunnen met bijzondere personages praten en hun problemen oplossen door foto’s te maken in diverse relaxte omgevingen die zijn gebaseerd op het Scandinavische platteland. TOEM arriveert in het najaar van 2021 op de Nintendo Switch.

• Loop Hero van Four Quarters/Devolver Digital: In plaats van te spelen als de held, moeten spelers in deze innovatieve kaarten-RPG de wereld creëren waarin de held zich begeeft. Middels een uitgebreid deck aan mystieke kaarten kunnen spelers vijanden, gebouwen en terreinen plaatsen voor elke expeditie van de held. Voor elke heldenklasse is sterke loot te vinden en hoe meer loops een speler voltooit, hoe meer opties er beschikbaar komen, zoals nieuwe kaarten, heldenklassen en wachterseindbazen. Loop Hero komt deze winter naar de Nintendo Switch.

• FAR: Changing Tides van Okomotive/Frontier Foundry: Hijs de zeilen voor een nieuwe reis in deze sfeervolle game die zich afspeelt in een post-apocalyptisch universum dat voor het eerst werd gepresenteerd in FAR: Lone Sails. Spelers zijn de kapitein op hun eigen schip en verkennen een overspoeld landschap, trotseren hevige stormen en lossen puzzels op terwijl ze op zoek gaan naar een nieuw thuis. Het belooft een emotionele, meditatieve reis te worden waar je zonder voorkennis over de FAR-serie aan kunt beginnen. FAR: Changing Tides komt begin 2022 naar de Nintendo Switch.

• Necrobarista: Laatste Ronde van Route 59/Coconut Island Games: Deze visuele novel in animestijl gaat over koffie en de dood en volgt een dynamische cast van personages terwijl ze de koffiecultuur in een fantasieversie van Melbourne, de bedenkelijke ethiek achter necromantie en het proces van het loslaten ontdekken. Deze uitgebreide Director’s Cut van de originele game bevat nieuwe verhaalcontent en geremasterde visuals. Er is zelfs een nieuwe Studiostand waarin spelers hun eigen dialogen en verhalen kunnen maken. Necrobarista: Laatste Ronde wordt later vandaag als tijdelijke console-exclusive uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Shovel Knight: Pocket Dungeon van Vine/Yacht Club Games: Met Puzzle Knight als je gids moet je tegen vijanden vechten, relikwieën verzamelen en nieuwe en terugkerende eindbazen verslaan in dit spectaculaire puzzelavontuur. Breng vijanden bij elkaar om enorme kettingreacties te ontketenen en verzamel sleutels, drankjes en schatten terwijl je probeert te ontsnappen uit de mysterieuze Pocket Dungeon. Er zijn meer dan tien helden beschikbaar, elk met een eigen speciale kracht en speelstijl. Je kunt het in de lokale multiplayerstand zelfs tegen een vriend opnemen.* Een exclusieve functie voor de Nintendo Switch is dat amiibo uit de Shovel Knight-serie gebruikt kunnen worden om een bekende feeënvriend op te roepen. Shovel Knight: Pocket Dungeon wordt in de winter van 2021 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• ISLANDERS: Console Edition van GrizzlyGames/Coatsink: In deze rustgevende, procedureel gegenereerde strategiegame ontwikkel je je eigen steden door gebouwen uit je inventaris op een eiland te plaatsen. Scoor genoeg punten om meer gebouwen te krijgen en je eilandvesting uit te breiden. Wanneer je niet meer verder kunt bouwen, kun je gewoon weer opnieuw beginnen op een ander eiland. Met een minimalistische benadering, intuïtieve mechanieken en een haast eindeloze hoeveelheid kleurrijke eilanden om op te bouwen laat ISLANDERS je keer op keer de stad van je dromen bouwen. ISLANDERS: Console Edition arriveert later vandaag als tijdelijke console-exclusive op de Nintendo Switch.

• Metal Slug Tactics van Leikir Studio/Dotemu: Dit is het bekende Metal Slug, maar dan met een flinke twist die de klassieke actiefranchise naar een nieuwe dimensie brengt. , Metal Slug Tactics behoudt populaire elementen zoals de gedetailleerde pixelart en explosieve actie, maar voegt daar een flinke lading tactische gevechtsmechanieken en roguelike elementen aan toe. Spelers besturen bekende Metal Slug-helden zoals Marco, Tarma, Fio en Eri in spectaculaire, dynamische gevechten. Omdat het een tactische game betreft, is een juiste positionering de sleutel tot succes – door je troepen op de goede plaatsen te stationeren, kan de Sync-skill worden geactiveerd, waarmee meerdere helden extra schade toebrengen aan de vijand. Bereid je voor op een splinternieuwe Metal Slug-ervaring wanneer Metal Slug Tactics in 2022 naar de Nintendo Switch komt.

• Tetris Effect: Connected van Monstars Inc., Resonair en Stage Games/Enhance: Deze versie van Tetris Effect bevat niet alleen de Journey-stand voor één speler, maar ook de competitieve Zone Battle-stand (lokaal* of online**) en de coöperatieve Connected-stand waarin spelers samen drie speelvelden leeg moeten spelen. Bovendien beschikt de game over cross-platform multiplayer, dus het is makkelijker om spelers te vinden om mee – of tegen – te spelen. Tetris Effect: Connected arriveert op 8 oktober op de Nintendo Switch.

• Eastward van Pixpil/Chucklefish: Ontdek een prachtige post-apocalyptische wereld in Eastward, een actie-avonturen-RPG met puzzel- en dungeonelementen. In een enigszins futuristische samenleving die op instorten staat, ontdekt de hardwerkende mijnwerker John een jong meisje genaamd Sam in een geheime ondergrondse faciliteit. Dit onwaarschijnlijke duo gaat op een emotionele reis door een prachtige en waanzinnige wereld om de waarheid te achterhalen. Onderweg bezoeken ze bruisende stadjes en banen ze zich een weg door duistere bossen. Eastward komt op 16 september 2021 als tijdelijke console-exclusive naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

Naast de hierboven genoemde hoogtepunten bevatte de presentatie een snelle blik op nog meer indiegames die binnenkort naar de Nintendo Switch komen, waaronder Curious Expedition 2 en Slime Rancher, die beide later vandaag worden uitgebracht.