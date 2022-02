Alle Nintendo Direct aankondigingen op een rijtje!

Nintendo hield gisteravond de eerste Direct van het jaar en daar werden een hoop games getoond. Mocht je het gemist hebben, kun je hieronder alle aankondigingen terugvinden of gewoon de hele show opnieuw bekijken!



• Nintendo Switch Sports: Zwaai, trap en smash je een weg naar de overwinning met een collectie sporten die je flink in beweging houdt. Speel samen lokaal*** of online* met vrienden en familie, of daag tegenspelers uit in het nieuwe deel in de Wii Sports-serie. Speel met Joy-Con-controllers in zes sporten – voetbal, volleybal, bowling, tennis, badminton en Chanbara (zwaardvechten) – en zie hoe de personages in de game jouw bewegingen nauwkeurig volgen. Spelers kunnen zelfs een Joy-Con gebruiken met de beenband, die is inbegrepen bij de gamecardversie, om de bal de schieten in de stand Shoot-out. Bovendien wordt er deze herfst een zevende sport toegevoegd aan de game: golf! Kom in beweging wanneer Nintendo Switch Sports op 29 april wordt uitgebracht. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk in de Nintendo eShop. Op 19 en 20 februari kunnen leden van Nintendo Switch Online ook deelnemen aan een Online Play Test.

• Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas: Er komen in totaal 48 geremasterde circuits uit de gehele Mario Kart-serie naar Mario Kart 8 Deluxe als betaalde downloadbare content. Vóór eind 2023 worden er zes sets van acht circuits uitgebracht, Alle circuits kunnen lokaal en online gespeeld worden. De Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas is los verkrijgbaar voor € 24,99 of zonder extra kosten beschikbaar met een betaald lidmaatschap van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. De eerste set bevat onder andere de circuits Wii Kokosnootplaza, N64 Chocokloof en Tour Tokio-Toer. De eerste set van de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas wordt uitgebracht op 18 maart. Pre-orders voor de DLC zijn vlak na de presentatie mogelijk. Voor spelers die nog niet in het bezit zijn van Mario Kart 8 Deluxe is er ook goed nieuws: de game is tot 20 februari om 23:59 uur namelijk met 33% korting verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

• Xenoblade Chronicles 3: Ontdek een uitgestrekte wereld in Xenoblade Chronicles 3, de nieuwe game in de geprezen RPG-serie van ontwikkelaar MONOLITHSOFT. Spelers kruipen in de huid van de hoofdpersonages Noah en Mio te midden van een vete tussen de vijandige naties Keves en Agnus. Zes personages uit deze naties maken deel uit van een groots verhaal met het leven als het centrale thema. Verken een nieuwe wereld die de toekomsten van Xenoblade Chronicles en Xenoblade Chronicles 2 met elkaar verbindt. De game wordt in september 2022 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Mario Strikers: Battle League Football: Maak je klaar voor Strike, een soort voetbal waarin twee teams van vijf er letterlijk alles aan doen om te winnen. Tot wel acht spelers – vier per team – kunnen het tegen elkaar opnemen op één Nintendo Switch-systeem. Naast het spelen van individuele wedstrijden, kun je ook online lid worden van een club en samen met 19 andere clubleden proberen om de beste club ter wereld te worden. Mario Strikers: Battle League Football wordt op 10 juni uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk in de Nintendo eShop.

• MLB The Show 22: De MLB The Show-serie komt voor het eerst naar de Nintendo Switch. In MLB The Show 22 kunnen spelers spelstanden zoals de populaire RPG-stand Road to the Show en de online kaartenverzamelstand Diamond Dynasty thuis of onderweg spelen. Neem het op tegen je vrienden met cross-platform play*. Dankzij ondersteuning voor cross-progressie kun je de game spelen en content gebruiken op andere console-platforms waarop MLB The Show 22 beschikbaar is. MLB The Show 22 wordt op 5 april uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk in de Nintendo eShop.

• CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION: Er komt een remaster van de geprezen RPG CHRONO CROSS naar de Nintendo Switch! Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in deze RPG-klassieker, zoals de mogelijkheid om ontmoetingen met vijanden uit te zetten en een verbeterde soundtrack. Bovendien is RADICAL DREAMERS ook inbegrepen! Ervaar het begin van CHRONO CROSS in dit op tekst gebaseerde avontuur. Twee werelden botsen wanneer CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION op 7 april naar de Nintendo Switch komt. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk in de Nintendo eShop.

• Portal: Companion Collection: In de bekroonde games Portal en Portal 2 van Valve Software moet je de Portal Gun gebruiken om te overleven in een mysterieus lab. Creëer portalen, warp naar andere gebieden en ontdek… een taart? Je kunt door de portalen gaan, maar kubussen, lasers en robots met iets te veel persoonlijkheid kunnen dat ook. Portal 2 voegt lokale, online en split-screen multiplayerstanden toe. Er staan je een hoop puzzeluitdagingen te wachten wanneer Portal: Companion Collection in 2022 naar de Nintendo Switch komt.

• Splatoon 3: Een gloednieuwe trailer toonde de nieuwe golf van Salmon Run, een coöpstand in Splatoon 3, die over verse nieuwe functies zal beschikken. Aan het einde van de trailer was er ook een gigantische Salmoniet te zien, eentje die nog nooit eerder is waargenomen. Zullen de Inklings en Octolings zegevieren? Ontdek het wanneer Splatoon 3 deze zomer wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Kirby and the Forgotten Land: In de meest recente trailer van Kirby’s nieuwste 3D-platformavontuur werd de Mondvol-vorm geïntroduceerd. In deze Mondvol-vorm kan Kirby in objecten veranderen door ze op te zuigen. Zo kan hij in een auto veranderen en rondrijden, een automaat worden en aanvallen met blikjes frisdrank, of zelfs de vorm van een pylon aannemen. Als Kirby zijn kopieerkrachten ontwikkelt bij de Waddle Dee-wapenwinkel, die te vinden is in het Waddle Dee-dorp, verandert zijn uiterlijk en wordt hij nog sterker. Weet Kirby de Waddle Dees te redden en voor vrede te zorgen in deze mysterieuze wereld? Ontdek het wanneer Kirby en de Vergeten Wereld op 25 maart wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Disney Speedstorm: De makers van de Asphalt-serie komen met een spectaculaire racegame met een legendarische cast van personages en razendsnelle circuits van Disney en Pixar. Disney Speedstorm is een gratis te spelen game met regelmatig nieuwe seizoenen waarmee nog meer personages, circuits en karts van Disney en Pixar worden toegevoegd. Bovendien is er ondersteuning voor cross-platform en kun je met meerdere spelers op een gedeeld scherm en online spelen. Disney Speedstorm racet deze zomer naar de Nintendo Switch.

• No Man’s Sky: Ontdek een oneindig universum waar elke ster het licht van een verre zon is, omringd door planeten vol leven. Je kunt van alles creëren, van kleine buitenposten tot complexe kolonies op meerdere planeten. Ga op zoek naar grondstoffen, rekruteer bondgenoten en vecht om te overleven. In dit oneindige, procedureel gegenereerde universum zijn unieke locaties, wezens en meer te ontdekken. No Man’s Sky landt deze zomer op de Nintendo Switch.

• EarthBound / EarthBound Beginnings: Vergezel Ness, Paula, Jeff en Poo op hun missie om een eeuwenoude profetie te vervullen om de kwaadaardige Giygas te stoppen (en onderweg wellicht een concert van Runaway Five mee te pakken) in de Super NES-game EarthBound. Of reis terug naar 198X voor EarthBound Beginnings, een naar het Engels gelokaliseerde versie van de Famicom-game Mother. EarthBound en EarthBound Beginnings komen vlak na de presentatie naar Nintendo Switch Online.

• Update voor Metroid Dread: Vlak na de presentatie wordt er een gratis update uitgebracht voor Metroid Dread. Elke treffer is je fataal in de meedogenloze moeilijkheidsgraad ‘DREAD’. Voor spelers die de Metroid-serie nog niet kennen is er de moeilijkheidsgraad ‘REKRUUT’, waarin herstellende voorwerpen meer effect hebben. Met een tweede gratis update in april wordt de stand Eindbazenoffensief toegevoegd, waarin je continu tegen eindbazen vecht.

• Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Er is nieuwe informatie beschikbaar gekomen van de frontlinie! Adviseer een kleurrijke cast van commandanten, elk met eigen voice-overs, in twee enerverende campagnes. Je neemt het op diverse terreinen op tegen unieke personages, waardoor je een goede strategie moet bedenken om de slag te winnen. Naast het spelen van de campagnes van Advance Wars en Advance Wars 2: Black Hole Rising, kun je in de strategieruimte proberen een zo hoog mogelijke score neer te zetten, kun je in de ontwerpruimte je eigen kaarten maken en delen, en kun je het tegen vrienden en rivalen opnemen in de lokale en online-multiplayerstand*. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp marcheert op 8 april naar de Nintendo Switch.

• STAR WARS: The Force Unleashed: Ontketen de kracht van de Force in dit klassieke Star Wars-avontuur. Als de geheime leerling van Darth Vader gebruik je vernietigende Force-krachten en combo’s met je lightsaber terwijl je Jedi-meester moet verslaan op iconische planeten. Gebruik de knoppenbesturing of ga voor de bewegingsbesturing, die is verbeterd ten opzichte van de Wii-versie. Je kunt ook lokaal met een vriend duelleren om te zien wie de sterkste Jedi van het heelal is. STAR WARS: The Force Unleashed wordt op 20 april uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Assassin’s Creed The Ezio Collection: De complete saga van de legendarische huurmoordenaar Ezio Auditore da Firenze is te beleven in drie geprezen Assassin’s Creed- Waan je in het Italië ten tijde van de renaissance en het Constantinopel van de zestiende eeuw, ontmoet historische personen en ontdek geheimen van de Creed in drie games, twee korte bonusfilms en DLC. Profiteer daarnaast van verbeterde functies voor de Nintendo Switch-versie, waaronder touchscreenbesturing, de HD-trilfunctie en optimalisaties voor de weergave. Assassin’s Creed The Ezio Collection wordt op 17 februari uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk in de Nintendo eShop.

• Cuphead – The Delicious Last Course: Er staat je meer Cuphead-actie te wachten in de betaalde DLC Cuphead – The Delicious Last Course! Deze keer worden Cuphead en Mugman vergezeld door Ms. Chalice voor een waanzinnig avontuur, waarin je het nieuwe Inkwell Isle ontdekt en nieuwe moves van Ms. Chalice kunt gebruiken, zoals dubbele sprongen en ontwijkrollen. Versla nieuwe eindbazen, elk met hun eigen unieke persoonlijkheden en monsterlijke aanvallen. Cuphead – The Delicious Last Course wordt op 30 juni uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival: Drum op 76 heerlijke liedjes, waaronder een orkestrale versie van het themalied van The Legend of Zelda, alsook “Gurenge,” “Feel Special” en “Racing into the Night”. Neem het tegen elkaar op in de nieuwe spelstand Great Drum Toy War of geef een liveconcert met je vrienden in DON-chan Band. Daarnaast komt er vanaf de release een betaalde in-game lidmaatschapsdienst beschikbaar die toegang geeft tot meer dan 500 liedjes. Drum er lekker op los wanneer Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival in 2022 naar de Nintendo Switch komt.

• Fire Emblem Warriors: Three Hopes: Vergezel personages uit Fire Emblem: Three Houses en vecht mee in enorme veldslagen in het door oorlog verscheurde Fódlan. Edelgard, Dimitri, Claude en andere personages uit Fire Emblem: Three Houses keren terug om hun vechtkunsten te vertonen. Ontketen vernietigende combo’s en flitsende speciale aanvallen in spectaculaire real-time gevechten. Kruip in de huid van personages uit Fire Emblem: Three Houses en hak je een weg door hordes vijanden. Versla talloze vijanden met de bijl van Edelgard of de lans van Dimitri, of val van een afstand aan met de boog van Claude. Hak en sla je een weg naar een betere toekomst voor Fódlan. Fire Emblem Warriors: Three Hopes wordt op 24 juni uitgebracht voor de Nintendo Switch. Op dezelfde dag wordt er ook een Limited Edition van Fire Emblem Warriors: Three Hopes uitgebracht, met daarin de gamecard, een artbook, een wandtapijt met de kaart van Fódlan, een set van vijf acrylfiguurtjes en een ansichtkaartenset.

• LIVE A LIVE: De RPG LIVE A LIVE, die tot dusver alleen in Japan is uitgebracht, komt naar de Nintendo Switch in de HD-2D-stijl. Er staan je zeven verschillende verhalen met diverse hoofdpersonen, perioden en gameplaystijlen te wachten. Om een paar voorbeelden te geven: in het Wilde Westen moet een vagebond met een premie op zijn hoofd vechten voor zijn leven en in het einde van de Edoperiode gaat een shinobi op een geheime missie. Beleef deze verhalen in de volgorde die jij wilt – jij bepaalt hoe je avontuur eruitziet. Er staat je een reis vol ontdekkingen te wachten wanneer LIVE A LIVE op 22 juli wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk in de Nintendo eShop.

• TRIANGLE STRATEGY: De release van de tactische RPG TRIANGLE STRATEGY nadert met rasse schreden. Vlak na de presentatie komt er in de Nintendo eShop een nieuwe demo beschikbaar waarin je de eerste drie hoofdstukken van de game kunt spelen. Opgeslagen gegevens van de demo kunnen worden overgedragen naar de volledige game. De hoofdpersoon Serenoa en zijn bondgenoten raken verwikkeld in het conflict tussen drie naties. Jouw keuzes en overtuigingen bepalen hun lot wanneer TRIANGLE STRATEGY op 4 maart wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• FRONT MISSION 1st: Remake / FRONT MISSION 2: Remake: Een volledige remake van de eerste FRONT MISSION-game stormt naar de Nintendo Switch. In deze tactische RPG bestuur je gewapende machines die Wanzers worden genoemd, en moet je je bataljon naar de overwinning leiden. Zet het gevecht naar je hand door onderdelen van vijandelijke machines te vernietigen en ontdek de enerverende verhaallijn van deze klassieker. Bereid je voor op de strijd wanneer FRONT MISSION 1st: Remake deze zomer wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Het vervolg FRONT MISSION 2: Remake komt in de toekomst ook naar de Nintendo Switch.

• KlONOA Phantasy Reverie Series: Klonoa: Door to Phantomile en Klonoa 2: Lunatea’s Veil komen naar de Nintendo Switch. Ren, spring en zweef terwijl je windstoten afvuurt om vijanden te grijpen en weg te gooien en gebruik de omgeving in elk zijwaartsscrollend level in je voordeel. Beleef grootse avonturen wanneer Klonoa Phantasy Reverie Series op 8 juli wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• GetsuFumaDen: Undying Moon: De dood is niet het einde: versla helse vijanden tot je het loodje legt en zet de strijd in een nieuw lichaam voort met je eeuwige ziel en herinneringen. GetsuFumaDen: Undying Moon combineert intense roguelike-actie in Ukiyo-e-stijl met een prachtige dark-fantasywereld, die tot leven wordt gebracht met traditionele Japanse art. Hoewel de dood niet het einde is, leeft en ademt de wereld van de hel, met nieuwe lay-outs en uitdagingen die bij elke poging moeten worden overwonnen. GetsuFumaDen: Undying Moon wordt vlak na de presentatie uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE: In het GUNDAM-universum vinden vreemde gebeurtenissen plaats die ook wel Breaks worden genoemd. Ontdek wat de oorzaak is en herstel de juiste tijdlijn in SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE. Jij leidt drie Mobile Suits in dynamische actie-RPG-gevechten. Je hebt de mogelijkheid om elke Suit te verbeteren met onderdelen om ze sterker te maken. Ook kun je samen met je vrienden de strijd aangaan in de online-coöpstand. SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE wordt in 2022 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud: Er komen drie KINGDOM HEARTS-collecties naar de Nintendo Switch als cloudversies, van de allereerste KINGDOM HEARTS tot KINGDOM HEARTS III en de DLC Re MIND, die gespeeld kunnen worden als je bent verbonden met het internet. Herbeleef mooie momenten of maak voor het eerst kennis met deze hartverwarmende avonturen met Sora, Donald en Goofy op de Nintendo Switch. KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud, met daarin alle drie de gamecollecties, wordt vlak na de presentatie uitgebracht voor de Nintendo Switch. Elke collectie zal ook los verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.