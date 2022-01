Alle Kingdom Hearts games naar de Nintendo Switch

Veel fans zaten er al een tijdje op te wachten, maar Square Enix heeft eindelijk het mooie nieuws bekend gemaakt. De Kingdom Hearts games komen naar de Nintendo Switch; met een kleine ‘maar’.

Nintendo weet steeds meer games tot zich te binden dankzij het uitbrengen van Cloud versies van grotere games. Aan de ene kant is het goed nieuws voor gamers die alleen een Nintendo console in huis hebben. Zij kunnen nu zwaardere games spelen dan de Nintendo Switch eigenlijk aankan. Aan de andere kant is het jammer dat hier een Cloud versie voor nodig is. Het betekent dat de games eigenlijk ‘gestreamd’ worden en het vereist daardoor een goede stabiele internetverbinding.

Om te weten te komen of deze games goed werken, kun je in de Nintendo eShop demo’s downloaden van de games. Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX gaat 39,99 euro kosten en de andere twee pakketten 49,99 euro. Er komt ook een totaalpakket genaamd Integrum Masterpiece, waar alle games bij zitten. Hiervoor betaal je 89,99 euro. Het zijn flinke bedragen, maar je krijgt daar wel flink wat content voor terug. De combinatie van Disney en Final Fantasy-achtige gameplay heeft mij altijd erg gecharmeerd. Na het spelen van deze games is trouwens Kingdom Hearts: Melody of Memory een leuke aanrader!

De Kingdom Hearts games verschijnen op 10 februari. Daarnaast is er op 10 april een livestream ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de franchise.

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5, 2.8, III + Re Mind (DLC) as well as the all-in-one Integrum Masterpiece all launch on Nintendo Switch via cloud on February 10th!

Starting today you’ll be able to try out free playable demos of 1.5+2.5, 2.8 and III, we hope you have fun playing! pic.twitter.com/LjrLCYsaPN

— KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) January 18, 2022