Alle Hitman 3 locaties zijn bekend

IO Interactive heeft in een guide bekendgemaakt wat de overige drie locaties van Hitman 3 zijn.

In een bericht op de officiƫle website geeft de ontwikkelaar meer informatie over welke locaties de sluipmoordenaar in het derde en laatste deel van de World of Assassination reeks zal aan doen. Eerder werd al bekend dat Dartmoor, Dubai en Chongqing door Agent 47 zullen worden bezocht. Daar komen Berlijn, Mendoza en Carpathian Mountains(Roemeniƫ) bij.

Hitman 3 verschijnt op 20 januari voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.