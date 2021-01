Alle Halo Infinite launch content is klaar; 343 nu druk bezig met polijsten

Microsoft’s 343 Industries zegt dat alle sandbox-inhoud die bij de lancering met Halo Infinite wordt verzonden, in het spel zit en alleen moet worden gepolijst.

In de lange Inside Infinite-update voor januari zei de studio dat deze inhoud voor 90% klaar was, en dat het team de komende maanden al zijn problemen zou oplossen, zodat het klaar is om te worden verzonden.



“

[Het Sandbox-team] heeft het super druk”,

zei hoofd-sandbox-ontwerper Quinn DelHoyo.

“We hebben iedereen aan het werk gezet om de bugs die in onze lanceringsinhoud te halen en er worden spannende inspanningen geleverd voor toekomstige updates – zoals nieuwe voertuigen, uitrusting, enz. Maar we zijn zo een hoop aan het testen en zoeken naar manieren om alles op te poetsen en te verbeteren. Al onze lanceringsinhoud is in-game en wordt dagelijks gespeeld, maar het kost veel moeite om iets van 90% tot 100% scheepskwaliteit te krijgen.

“Dus we doen er alles aan om bugs te verwijderen en ons speelgoed zo af te stemmen dat ze op een goede plek staan, ​​naarmate we steeds dichter bij de lancering komen (en daarvoor in het openbaar vliegen). Bovendien nemen we de tijd om de beelden van bepaalde sandbox-items te evalueren om ervoor te zorgen dat alles landt zoals de art directors het voor ogen hadden. Als gevolg hiervan krijgen sommige sandbox-items die we eerder hebben getoond, hier en daar een facelift.”

Halo Infinite zou aanvankelijk naast de Xbox Series X en S in november 2020 worden gelanceerd, maar werd uitgesteld naar 2021 na een minder dan geweldige gameplay-showcase afgelopen juli. De titel heeft nu een releasedatum in de herfst van 2021 en zal blijkbaar indrukwekkendere graphics hebben.