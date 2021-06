Alle E3-persconferenties op een rijtje:

Dit weekend gaat de E3 weer van start en er zullen een hoop persconferenties de revue passeren. Om het een beetje overzichtelijk te houden hebben we alles voor jullie op een rijtje gezet!

Pre-E3 shows

Voor de E3 officieel begint, zijn er overigens al een aantal shows te volgen. Om te beginnen met de onthulling van de nieuwe Battlefield later vandaag.

Morgen volgt er de onthulling van de nieuwe game van Gearbox Software, wat volgens geruchten een spin-off van Borderlands gaat worden.

Daarnaast volgt er op 11 juni nog een show van Koch Media. We weten in ieder geval wel dat daar geen Dead Island 2, Metro, Saints Row of Timesplitters aanwezig zal zijn, maar alsnog heeft de uitgever genoeg anders voor ons in petto.

E3 2021 persconferenties

12 juni 2021

Zaterdagavond onze tijd zullen de officiële E3 2021 persconferentie beginnen. Om 18:00 start de Guerrilla Collective de E3 officieel en daarna zal Ubisoft om 21:00 met een nieuwe Forward komen. Ubisoft heeft ook al aten weten welke games er niet zullen zijn, namelijk The Division Heartland, Prince of Persia remake en the Division 2. Het bedrijf heeft overigens ook geen vermelding gedaan van Beyond Good & Evil 2 en Skull and Bones.

13 juni 2021

Op zondag wordt om 19:00 de eerste persconferentie gehouden en dat is die van Microsoft en Bethesda. Microsoft zal ongetwijfeld Halo Infinite laten zien en hopelijk of Forza Motorsport of Horizon 5. Daarnaast wordt er gespeculeerd dat Bethesda met een Wolfenstein 3 op de proppen komt en heeft Microsoft de afgelopen tijd ook al veel games aangekondigd waar we niks meer van hebben gehoord!

Om 21:15 zal Square Enix een persco gaan houden en wordt daar onder andere een update over Babylon’s Fall gegeven en krijgen we de Black Panther update van Marvel’s Avengers te zien.

Ook Warner Bros heeft voor dit jaar een persco in de planning staan. Deze zal overigens geheel in het teken van Back4Blood staan en zal om 23:00 worden gehouden!

Tot slot zal er op zondag nog de PC Gaming Show worden gehouden, die om 23:30 plaats zal vinden. We zijn erg benieuwd met welk nieuws Valve het podium op gaat komen!

14 juni 2021

Op 14 juni gaat Take-Two (moederbedrijf van 2K Games en Rockstar) een show houden. Verwacht daar in ieder geval geen GTA 6 aankondiging, maar wellicht dat we wel iets gaan horen over de nieuwe BioShock. Er wordt immers gespeculeerd dat deze game exclusief naar PlayStation platforms zal komen. Om 21:15 zullen we horen wat de uitgever voor ons in petto heeft.

Ook Capcom heeft op die dag een show gaan houden om 23:30 en daar zullen voornamelijk updates komen over Monster Hunter Rise en Resident Evil Village, maar ook The Great Ace Attorney Chronicles zal voorbij komen.

15 juni 2021

De laatste dag zal in het teken staan van de Nintendo Direct, die om 18:00 online gegooid zal worden. Nintendo heeft wel laten weten dat we een voornamelijk games gaan zien die in 2021 zullen verschijnen. Dus het is te hopen dat van Breath of the Wild 2, Pikmin 4, Bayonetta 3 en Metroid Prime 4 dat een van deze games er in ieder geval bij zit.

Dan is het laatste woord dit jaar aan Bandai Namco dat om 23:25 een showcase zal gaan houden. Ook wat deze uitgever betreft is het één groot vraagteken. Zullen ze dan toch Elden Ring gaan tonen?!