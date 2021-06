Alle Battlefield 2042-spelers kunnen medische en ammunitie boxen dragen

Battlefield 2042-spelers zijn niet langer meer verplicht om een Medic class te kiezen om bijvoorbeeld een medische boxen te dragen of Engineer voor ammunitie.

Battlefield gaat het op bepaalde vlakken anders doen dan we van de formule gewend zijn. Zo gooit DICE het qua classes over een hele andere boeg. Deze zijn nog wel aanwezig, maar zijn blijkbaar niet meer zo beperkt als we gewend waren. Dit komt voornamelijk door te toevoeging van de Specialist.

Een van de dingen waarop DICE wel leek te hinten, maar nog niet echt bekendmaakte, is nu in een officieel bericht bevestigd. Het is nu mogelijk om als Specialist zowel de ammunitie boxen als medische boxen te gebruiken, ongeacht de classe die er gebruikt wordt. Hierdoor kunnen zij hun team niet alleen helpen met extra kogels, maar in plaats daarvan ook voor extra health zorgen.

Sterker nog: de Specialist is in staat om alle equipment, zoals granaatwerpers, granaten, gadgets, primaire en secundaire wapen, te gebruiken. Dit was in voorgaande delen beperkt per verschillende classe. Het is nu dus bijvoorbeeld mogelijk om een sniper te dragen met een medische krat en een raketwerper (om maar even een krankzinnig idee te geven).

Het wordt natuurlijk wel interessant om te zien hoe DICE hierin de juiste balans gaat vinden, maar het team zal hierover ongetwijfeld al hebben nagedacht. Verder meldt het team dat bots gebruikt kunnen worden voor het aanvullen van de matches. Dit heeft het team vooral gedaan om gebieden “waar de populatie niet zo hoog is” te kunnen voorzien van een goede multiplayer-ervaring.

Ook meldt het bericht dat voertuigen niet meer toegankelijk zijn vanaf het menu, maar dat spelers er eerst zelf op af moeten lopen of oproepen (zoals we in de trailer al zagen). Het lijkt ons dat de voertuigen niet al te ver van de bekende spawnplekken zal zijn, aangezien sommige maps behoorlijk huge lijken te worden!