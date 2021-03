Alkimia Interactive gaat zich om Gothic remake bekommeren

THQ Nordic heeft laten weten dat de in Barcalone gevestigde studio verantwoordelijk is over de remake van Gothic.

Eerder liet de uitgever al weten dat een studio uit Barcalona de remake op zich zou nemen, maar nu weten we ook welke ontwikkelaar. Het kan kloppen dat je nog nooit eerder van deze studio hebt gehoord, want deze is namelijk pas vorig jaar opgericht.

Nadat het project het groene licht kreeg, was de volgende stap het volledig opzetten van een studio. Dus in de zomer van 2020 startte de studio met operaties en begon een team samen te brengen, dat ‘constant groeit’ en nog steeds op zoek is naar ontwikkelaars om mee te doen.

De focus en ambitie van het team is om hoogwaardige RPG’s te bouwen, met als eerste project de volledige ontwikkeling van de remake voor pc en next-gen consoles. De ontwikkeling is in volle gang en de komende maanden zal er meer over de game worden onthuld.

“We streven ernaar om Alkimia Interactive op te bouwen als een eersteklas RPG-studio”

, zei Reinhard Pollice, studiohoofd bij Alkimia Interactive.

“Het is onze ambitie om een ​​van de beste adressen te worden voor de ontwikkeling van pc- / consolegames in Zuid-Europa.”

De remake van Gothic begon eigenlijk al in december van 2019 toen THQ Nordic een prototype ervan vrijgaf en om de mening van de community vroeg. De speelbare teaser verscheen op Steam en verscheen bij iedereen die een game van Piranha had.