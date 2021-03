Aliens: Fireteam krijgt uitgebreide gameplay beelden

IGN heeft uitgebreide gameplay beelden van de nieuwe Aliens game, Aliens: Fireteam. Tijdens de gameplay hoor je commentaar van ontwikkelaar Cold Iron.



De ontwikkelaars van Aliens: Fireteam hebben via IGN een uitgebreide gameplay showcase vertoond. Tijdens de 25 minuten lange video zie je hoe de game zal spelen, wat je kan verwachten en commentaar van de ontwikkelaars.

De game is bedoeld om met drie personen te spelen, maar het is ook mogelijk om hem alleen te spelen. De ontwikkelaars zeiden dat je in dat geval bots krijgt die jou door de missie heen helpen.

Je kunt kiezen tussen verschillende soorten classes waaronder een technician, die zich met name focust om de omgeving en gebruik kan maken van onder andere een sentry gun om de spelers te helpen met de aanvallen van de Xenomorphs. Een demolisher class, daar maakt de speler gebruik van zwaardere wapens. De demolisher class zorgt ervoor dat je gebruik kan maken van raketwerpers, blastwaves, een vlammenwerper en de smartgun. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen voor een algemene gunner class die de M41 draagt, een frag grenade en een overclock ability heeft. De gunner class focust zich met name op vuurkracht.

De ontwikkelaars van Cold Iron gaven aan dat je de verschillende classes kunt levelen in de game. Dat zal dan ook invloed hebben op de moeilijkheidsgraad en uitdaging van de game. Cold Iron heeft ervaring met RPG’s, dus zij wilde het element van levelen in de game implementeren.

De game zal bestaan uit twaalf missies die verspreid zijn over vier verschillende campaigns. De missies en campaigns zijn allemaal gewikkeld in een verhaal voor de game. De campaigns zullen zich afspelen op verschillende locaties met andere omgevingen, waarin er verschillende varianten van vijanden zullen zijn. Alien: Fireteam heeft ook een focus op herspeelbaarheid. Je kan door middel van challenge cards uitdagingen geven aan jezelf en als je de challenges haalt krijg je daar bepaalde rewards uit.

Aliens: Fireteam zal deze zomer beschikbaar zijn voor PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S en Xbox One.