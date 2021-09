Alan Wake remaster beelden getoond

Alan Wake komt dit najaar voor het eerst naar de PlayStation-consoles in de vorm van een remaster. Uiteraard werd dit gevierd tijdens de PlayStation Showcase met de eerste trailer.

In de game gaat schrijver Alan Wake op zoek naar zijn vrouw en komt in het mysterieuze plaatsje Bright Falls terecht, waar niets is wat het lijkt. De remaster bevat uiteraard verbeterde graphics en de twee DLC die destijds verschenen. De game wordt door vele gezien als een klassieker en er wordt dan ook nog steeds gehoopt op een sequel.