Al twee miljoen exemplaren van Nioh 2 verkocht

In iets meer dan een jaar tijd heeft Nioh 2 het bijzondere aantal van twee miljoen verkochte exemplaren bereikt. Zowel de digitale als de fysieke uitgaven hebben hieraan bijgedragen.

Dit maakt Koei Tecmo bekend op hun website. Ook laten ze weten dat het totaal aantal verkochte exemplaren van de Nioh-reeks meer dan vijf miljoen is. Je kunt dus wel stellen dat het vrij succesvol is! Nioh 2 kwam vorig jaar in maart uit voor de Playstation 4 en kwam afgelopen februari ook uit voor de PC en Playstation 5. Laatstgenoemde werd uitgegeven in een bundel met de remasterd versie van het origineel.

Wij waren destijds laaiend enthousiast over de Japanse getinte Souls-like game. Mocht je dus van snelle, lastige en spannende actie vol vreemde monsters houden, én vind je de Japanse mythologie wel interessant, dan is de Enchanced Edition zeker het checken waard!