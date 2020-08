Age of Empires III: Definitive Edition komt naar Xbox en pc in een volledig nieuw jasje. Dat laat Gamescom ons tenminste zien.

Klaar voor Age of Empires

We zien krachtige beelden waarin de game volledig lijkt te zijn vernieuwd. Verbeterd geluid, Ultra HD graphics, nieuwe werelden en meer. We kunnen als vanouds weer aan de slag met een game die zijn voetsporen in de gamewereld heeft staan.

Age of Empires: Definitive Edition verschijnt op 15 oktober, voorlopig exclusief op Xbox.