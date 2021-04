Age of Empires 4 komt dit najaar uit

Age of Empires 4 lanceert in het najaar van 2021. Het zal beschikbaar zijn op pc via Steam en de Windows Store en zal dag 1 beschikbaar zijn op Xbox Game Pass voor pc.

Het real-time strategie vervolg bevat een Noorman campagne – welke één van de vier historische campagnes van de game is tijdens de lancering. Hieronder kan je gameplay checken (aan het einde wordt de zee oorlogsvoering geteased):

Er is bovendien een virtueel dorp te bekijken via de Age of Empires website.

Tijdens de presentatie is de “Norman Campaign”, een van de vier historische campagnes, getoond.

Daarna is de nieuwe eenheid Delhi Sultenate te zien die het opneemt tegen de Engelsen. Het laat een slag zien die begint tijdens de middeleeuwen. In de video is te zien hoe engelse dorpelingen middelen verzamelen om hun dorp centrum op te bouwen. Scouts jagen op herten en dorpelingen verzamelen vlees van schapen. Al snel komt een enkele scout in de buurt van een vijandelijke nederzetting en de oorlog begint. Vervolgens zie je hoe speermannen, boogschutters zich ontwikkelen terwijl de beschavingen ouder worden.

Men kan verder nieuwe innovaties verwachten, zoals de presentatie van de campagnes in moderne documentaire stijl. Daarnaast zijn er, als je van competitieve multiplayer houdt, een aantal assimetrische beschavingen welke nog niet eerder zijn voorgekomen in de reeks.

Verder is het Chinese keizerrijk vertoond in een tweede trailer. Hierin is een slag tussen de Mongoolse krijgsheren en de Chinezen te zien. Dit laat een goed contrast zien met de kastelen en ridders uit de andere trailer.

Vergeleken de Chinezen maakt de Mongoolse beschaving meer gebruik van tenten. Hierdoor kunnen ze makkelijker hun dorpen verplaatsen naar andere gedeeltes van de kaart.

Als laatste is er een teaser trailer van de oorlogsvoering ter zee:

Over de release van een console versie is nog niks nieuws bekend, maar deze is niet uitgesloten.

Kijken jullie al uit naar de release van Age of Empires 4 dit najaar? Laat hieronder een bericht achter!