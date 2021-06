After the Fall video toont vijanden en combat

Vertigo Games heeft een nieuwe video van hun nieuwe VR actiegame After the Fall vrijgegeven. Daarin geeft men niet alleen een kijkje achter de schermen, maar ook wat van de vijanden en combat uit de co-op game.

After the Fall is een zombiegame, maar dan in co-op. Dankzij cross-platform zullen pc-eigenaren samen met PlayStation VR-gebruikers ten strijde kunnen gaan. In de nieuwe video zien we een aantal vijanden uit de game, maar ook de combat ervan.

After the Fall staat in de planning voor de zomer en komt dan naar de Oculus Quest, PlayStation VR en PC VR-headsets.