Ad infinitum vindt een uitgever in Nacon

Tijdens de Nacon Connect werd Ad Infinitum getoond. De horrorgame die zich afspeelt na de eerste wereldoorlog is al enige tijd in ontwikkeling en heeft met Nacon ook een uitgever gevonden.

De game is al enige tijd in ontwikkeling en werd zelfs een tijd van uit gegaan dat deze geannuleerd was. Uiteindelijk liet een Facebook bericht in 2019 weten dat de game door Hekate werd ontwikkeld en uitgegeven. Nu is de game dus in handen van Nacon en wordt in 2023 verwacht voor de pc en consoles.

In Ad Infinitum stap je in de schoenen van een teruggekeerde Duitse Soldaat die PTSS heeft. Hierdoor krijgt hij hallucinaties van de slagvelden van de “Grote Oorlog”, maar dan met een twist.