Activision spant rechtszaak aan tegen cheatwebsite

Activision neemt juridische stappen tegen de Duitse cheatwebsite EngineOwning.

Call of Duty: Warzone is niet alleen enorm populair om te spelen, maar ook om in te cheaten. De Call of Duty Battle Royale-game werd zó geplaagd door valsspelers, dat het moederbedrijf Ricochet creëerde. Nu willen ze afdwingen dat EngineOwning stopt met het verkopen van cheatsoftware. De eisen van zijn verrassend mild te noemen: de uitgever eist 2500 dollar van de cheatwebsite, plus de gemaakte kosten van de rechtszaak. We wachten af wat hier het resultaat van zal zijn!

Een dergelijke rechtszaak is niet niet nieuw in het gamelandschap: Onlangs spande Ubisoft en Bungie een rechtszaak aan tegen Sue-1, een organisatie die cheats verkoopt voor verschillende online games. Een rechtszaak daarvoor was nog succesvol gebleken tegen een groep hackers, die DDOS software verkocht voor gebruik in Rainbow Six: Siege.

Activision bevindt zich de laatste tijd veel in de rechtbanken. Er is een rechtszaak aangespannen tegen de uitgever wegens seksuele intimidatie op de werkvloer. Daarbij is de CEO van Activision, Bobby Kotick, gedagvaardigd wegens wangedrag op de werkplek. Door dit tumult lijken verschillende andere uitgevers en gamebedrijven, zoals Xbox en Nintendo, afstand van Activision.