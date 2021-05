Activision mogelijk bezig met een nieuwe Tony Hawk Pro Skater

Volgen Jess Margera, drummer van MCY, verschijnt er een nieuwe Tony Hawk Pro Skater. Iets wat de drummer blijkbaar nog niet had mogen vertellen.

De drummer liet namelijk tijdens de Behind Closed Doors podcast van april weten dat ze ‘waarschijnlijk ook de volgende Tony Hawk Pro Skater zullen doen’. Dit floepte de drummer eruit nadat hem gevraagd werd naar een nummer dat in Tony Hawk Pro Skater 3 werd gebruikt en hoe dat voor bands een manier is om aan (extra) inkomen te komen.

Het zou heel vreemd zijn als Margera hier refereert naar het al uit september stammende Tony Hawk 1 + 2 remake en aangezien dit een commercieel succes was voor Activision is het niet onwaarschijnlijk dat ze de serie weer oppakken. Of dat ze wellicht ook deel 3 en 4 van een remake voorzien en opnieuw op de markt brengen.

Tony Hawk 1 + 2 verschijnt overigens nog wel voor de Nintendo Switch in juni, mocht je de game nog geen kans hebben gegeven.