Activision zet zich in voor maandelijkse Warzone-updates betreft cheaters

Activision heeft de stilte rondom het aanpakken van cheaters in Warzone doorbroken en heeft ook weer flink met de banhammer geslagen.

Call of Duty: Warzone is de laatste tijd om de verkeerde redenen in de picture. Niet alleen de toevoeging van de Black Ops Cold War wapens en operators zorgde voor flink wat bugs en glitches, ook keerden er aardig wat oude ergernissen terug, zoals de Stim glitch en werd het geheel nog frustrerende door de toenemende groep cheaters.

Activision heeft het probleem nooit echt goed aangepakt en kwam in eerste instantie met een vrij goedkope oplossing. Ze besloten in eerste instantie alle cheaters bij elkaar in een lobby te zetten, maar dat was natuurlijk lang niet genoeg om het probleem op te lossen. Ook werden er tien duizenden spelers geband en dat heeft men nu ook weer gedaan. In een bericht op de officiële website van de serie meldt de uitgever er weer 60.000 accounts zijn verbannen, waar het totaal nu op ruim 300.000 gebande accounts staat.

Activision werkt ook aan het upgraden van de anti-cheat-technologie die in Warzone wordt gebruikt, en aan het verder verbeteren van de mogelijkheid om cheats te detecteren. Als onderdeel van hetzelfde engagement zet het bedrijf meer middelen in voor toezicht en handhaving.

Het nog grotere nieuws is dat Raven Software, de ontwikkelaar van Warzone, regelmatig updates over dit proces aan spelers zal doorgeven. We krijgen minimaal één update per maand over valsspelen.