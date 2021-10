Activision Blizzard komt goed weg in rechtzaak door blunder aanklager

Het lijkt erop dat de uitgever goed wegkomt in de rechtzaak omtrent discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer door een gerechtelijke dwaling.

In juli van dit jaar kwam naar buiten dat de DFEH, Department of Fair Employment, de uitgever Activision Blizzard voor de rechter ging slepen. De reden hiervoor was de vermeende discriminatie en seksuele intimidatie die op de werkvloer voor kwam.

Het lijkt er echter op dat de rechtzaak op een fiasco gaat uitlopen. Het lijkt er namelijk op dat advocaten die bij deze rechtzaak betrokken zijn, ook onderdeel waren van de aanklacht vanuit de EEOC, Equal Employment Opportunity Commission, waar een schikking van 18 miljoen uit kwam. Omdat dezelfde advocaten deelnemen aan de lopende aanklacht vanuit de DFEH, is er sprake van belangenverstrengeling. Dit betekent dat de aanklacht teniet kan worden gedaan door een technische fout vanuit de aanklager, wat ervoor zorgt dat Activision Blizzard hier goed weg kan komen.

Ondertussen heeft het DFEH een bezwaar aangetekend tegen de schikking tussen Activision Blizzard en het EEOC. Zij vinden namelijk dat deze schikking hun eigen rechtzaak hindert. Het lijkt in ieder geval een rommelige rechtzaak te worden….