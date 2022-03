Activision Blizzard heeft moeite met personeel vinden en behouden

Dat blijkt uit het jaarrapport dat gisteren verscheen: “We ervaren toenemende problemen met het aantrekken en het behouden van getalenteerd personeel. We zagen bijvoorbeeld een aanzienlijk hoger personeelsverloop bij onze human resources-afdeling in 2021.”

Activision Blizzard wijst de almaar aanhoudende negatieve berichtgeving aan als grootste boosdoener. De uitgever kwam vorig jaar erg negatief in het daglicht vanwege schandalen mbt. seksueel overschrijdend gedrag. CEO Bobby Kotick bleek hier jarenlang van op de hoogte te zijn. Inmiddels is bekend dat Microsoft van plan is Actvision Blizzard over te nemen voor een recordbedrag van 68,7 miljard dollar.