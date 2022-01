Activision Blizzard heeft geen plannen om bestaande games van andere platformen te verwijderen

Activision Blizzard heeft gezegd dat zij geen plannen hebben om bestaande titels van andere platformen te verwijderen. Dit zeggen zij na de aankondiging dat de uitgever is aangeschaft door Microsoft.



De acquisitie van Activision Blizzard door Microsoft is niemand ontgaan, ondanks dat niemand het zag aankomen. Dit bracht enige verwarring met zich mee in de vorm van exclusiviteit. Het is nog niet duidelijk welke titels exclusief op Xbox en PC zullen zijn in de toekomst. Sony is naar voren gekomen en heeft gezegd dat zij verwachten dat nieuwe Activision Blizzard titels nog steeds zullen verschijnen op PlayStation. Microsoft en Activision Blizzard hebben hier nog geen commentaar op gegeven.

Waar Activision Blizzard wel commentaar op hebben gegeven is op bestaande games. “We will honor all existing commitments post close,” en “As with Microsoft’s acquisition of Minecraft, we have no intent to remove any content from platforms where it exists today.”, aldus Activision Blizzard. Dat is goed nieuws voor bestaande titels die op verschillende platformen beschikbaar zijn. Microsoft heeft wel gezegd dat zij “een aantal games” gaan uitbrengen op andere platformen, maar er is geen duidelijkheid over welke games dat gaan zijn. Er werd iets soortgelijks gezegd toen Bethesda werd aangeschaft door Microsoft. Waarin Phil Spencer zei dat het gaat om een “case by case” evaluatie voor nieuwe games. Het is onlangs duidelijk dat Starfield, The Elder Scrolls 6 en Redfall exclusief zullen zijn op Xbox en PC.