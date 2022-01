Activision Blizzard gekocht door Microsoft

Microsoft gaat Activision Blizzard kopen. De consolemaker gaat voor een geroemde 68 miljard dollar de uitgever van onder andere Call of Duty en World of Warcraft binnenhalen.

Dit nieuws kwam onder andere naar buiten via de Wall Street Journal. Microsoft koopt hiermee Activision Blizzard en alle bedrijven die daar onder vallen. Denk dan ook aan King, makers van Candy Crush. Daarmee komen populaire IP’s als Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Overwatch, Diablo en Starcraft in handen van de Xbox-makers.

Totdat de deal volledig rond is zullen beide bedrijven nog onafhankelijk van elkaar opereren. Het is verder nog niet duidelijk of bijvoorbeeld alle Activision Blizzard-games nu Xbox-exclusief gaan worden. Daarnaast is het lot nog onduidelijk van Activision’s omstreden directeur, Bobby Kotick.

Activision is de laatste maanden erg onder vuur gekomen. Er zijn duidelijke berichten dat het bedrijf een cultuur vol seksuele mishandeling heeft. Daarnaast zijn er ook velen stakingen geweest in combinatie met een aanklacht van de Amerikaanse staat Californië.

Het is overigens een opmerkelijke zet van Microsoft, die onlangs nog claimde dat ze hun relatie met de uitgever zou evalueren. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat de platformhouder door de overname een goede reden heeft om schoon schip bij Activision Blizzard te maken. We houden het uiteraard allemaal voor jullie in de gaten.