Activision bevestigt bestaan nieuwe Warzone en Modern Warfare II

Activision heeft via een blog laten weten dat er een nieuwe Warzone aankomt en dat we dit jaar Modern Warfare II kunnen verwachten.

Er wordt al een tijd gesproken over de opvolger van de reboot van Call of Duty Modern Warfare en vandaag zou zelfs de volgende Warzone worden aangekondigd.

In een bericht op de officiĆ«le website bevestigt de uitgever dat de opvolger van de uit 2019 stammende game “van de grond af gebouwd” wordt en ook de komst van een opvolger op Warzone. Zowel de game als de Warzone “ervaring” worden voorzien van een nieuwe engine.

Ook komt de blog met slecht nieuws voor de console-spelers van Warzone. Deze zal namelijk geen FOV slider krijgen waar vele al sinds de release na vragen. Volgens Activision zou dit voornamelijk op de last-gen consoles voor problemen zorgen. Daardoor zien ze “op dit moment” helemaal af van een dergelijke feature op consoles. Al schrijft men wel dat men ze dergelijke features wel willen introduceren, zodra dit mogelijk is. Grote kans dat men hier bij de ontwikkeling van Warzone 2 wel rekening mee heeft gehouden?!

Over de nieuwe Warzone gesproken: deze komt ook met een nieuwe sandbox modus. Hier gaat men dan ook niet verder over in, maar wellicht dat we daar straks ook nog over horen?! Kijken jullie al uit naar de nieuwe Warzone en Modern Warfare II?!