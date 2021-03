Action-RPG Dark Alliance aangekondigd

Tuque Games heeft ons een eerste blik gegeven van aanstaande game Dark Alliance, een actie RPG die zich afspeelt in het Dungeons and Dragons universum.

In de game ga je met alleen – of met vier vrienden – op avontuur in Icewind Dale. Kenners zal dit bekend voorkomen; Icewind Dale was ook al het podium voor een vrij nieuwe campagne van Dungeons and Dragons. Dark Alliance is een Action RPG, wat inhoudt dat het gespeeld wordt vanaf een hoog oogpunt net als in Diablo en Path of Exile. Ook zal het kiezen van je gear en de skills die je gebruik van belang zijn. Keuze genoeg, want elk personage zal over zo’n 50 skills beschikken!

Tuque Games hoofd Jeff Hattem beschrijft Dark Alliance als “D&D nadat iedereen initiative heeft gerold”, wat betekend dat het puur op de actie en het vechten is gebaseerd. Dus geen ellenlange gesprekken en keuzes maken, a la Baldurs Gate, maar monsters rammen. Je krijgt de vrijheid om missies op eigen volgorde te doen, zodat je je favoriete missies snel weer kunt oppakken met andere.

Vergeet niet om hieronder de actievolle trailer te bekijken! Wel pech voor PC, Xbox- en Switch eigenaren; de game komt vooralsnog alleen naar de Playstation 4 en de Playstation 5. Dark Alliance moet op 22 juni van dit jaar verschijnen.