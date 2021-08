Actie-RPG Thymnesia verschijnt op 7 december

Team17 en OverBorder Studio laten weten dat hun actie-RPG Thymnesia op 7 december zal verschijnen.

In de game die plaatsvindt in een ooit bloeiend koninkrijk dat nu tot chaos is vervallen, kan alleen de mysterieuze met pest gemaskerde Corvus – een half mens, half raven hybride – verspreide herinneringen ontgrendelen en de mysteries ontrafelen die op de loer liggen tussen de met pest ge├»nfecteerde schaduwen.

Geladen met een paar verscheurende wapens die de plaag van vijanden kunnen grijpen en de vaardigheden voor zichzelf kunnen benutten, is Thymesia’s schimmige hoofdrolspeler een meedogenloze tegenstander van de monsters die op de loer liggen in de duisternis, en combineert verworven pestkrachten met perfect getimede parries en dynamische ontwijkt om ze te slaan.

Thymnesia verschijnt op 7 december op Steam.