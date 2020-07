Acht minuten aan Star Wars Squadrons

EA heeft een nieuwe video van Star Wars Squadrons vrijgegeven. Daarin krijgen we maar liefst acht minuten aan gameplay te zien.

Star Wars Squadrons werd vorige maand door EA onthuld en in de game duiken we in diverse vliegtuigen uit de Star Wars universum. In de singleplayer zullen we kennis maken met zowel de duistere als de lichte kant van de Force. De game zal overigens ook VR-ondersteuning krijgen en het klinkt veelbelovend.

Star Wars Squadrons is vanaf 2 oktober voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.